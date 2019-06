Petróleo fecha indeciso entre tensões no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam com resultados dispersos nesta terça-feira, afetados pelas tensões crescentes no Oriente Médio e a prudência antes da cúpula do G20.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 19 centavos (+0,3%) em Londres, a 65,05 dólares.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para mesma data perdeu 7 centavos (-0,1%), a 57,83 dólares.

Os preços subiram na semana passada, quando as tensões entre os Estados Unidos e o Irã se aprofundaram depois que um avião dos EUA foi abatido por Teerã.

Qualquer conflito no Golfo Pérsico pode potencialmente elevar os preços da commodity, devido ao medo dos investidores de que a oferta mundial de petróleo seja perturbada.

E "a retórica se manteve agressiva nesta terça", destacou John Kilduff, da Again Capital. "O mercado se mantém nervoso".

Mas o mercado também está cauteloso com a disputa comercial sino-americana, poucos dias antes de Trump e seu colega chinês, Xi Jinping, se reunurem à margem da cúpula do G20 no Japão neste fim de semana.

"O provável fim das discussões sobre um acordo comercial pode se traduzir em uma revisão para baixo das perspectivas para a demanda global", disse Tamas Varga, analista da PVM.