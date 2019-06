Manifestantes no Sudão aceitam proposta da Etiópia para transição

Os representantes do movimento de protestos no Sudão aceitaram neste sábado uma proposta da mediadora Etiópia para formar um órgão composto majoritariamente por civis a fim de assegurar a transição política, enquanto se mantém a disputa com o Exército, no poder.

"Acreditamos que nossa concordância com esta proposta seja um grande passo para a realização dos objetivos da revolução, que são a liberdade, paz e justiça", indicou o representante Babiker Faiçal. "Isso levará o nosso país por um bom caminho até um período de transição que resultará em uma democracia duradoura."

O Conselho Militar, que tem as rédeas do país desde que o presidente Omar Al-Bashir foi destituído, em 11 de abril, após três décadas no poder, ainda tem que dar a sua resposta à proposta, feita pelo enviado etíope, Mahmud Drir.

Após meses de manifestações no país, a tensão persiste entre o Conselho Militar de Transição e as principais forças dos protestos. Os manifestantes querem que o Conselho ceda o poder aos civis.

As negociações foram suspensas em maio, uma vez que cada grupo queria liderar a futura instância de transição. A proposta etíope prevê uma instância de transição formada por 15 pessoas, oito civis e sete militares.