Egito anuncia que participará de conferência de paz promovida pelos EUA

O governo do Egito participará da conferência de paz Israel-Palestina promovida pelo governo dos Estados Unidos no Bahrein. A agência de notícias estatal citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ahmed Hafez, dizendo hoje que a delegação egípcia será liderada por um vice-ministro da Fazenda.



Hafez diz que o Egito tem como objetivo "observar e avaliar" ideias que serão apresentadas no workshop na terça e na quarta-feira. Ele diz que o Egito apoia a solução política de dois Estados, com Jerusalém Oriental como a capital de um Estado palestino e Israel se retirando para as fronteiras de 4 de junho de 1967.



Nem israelenses nem palestinos participarão da conferência. Líderes palestinos acusam os EUA de favorecer Israel e rejeitaram o plano de paz do governo Trump. Eles pediram aos países árabes que boicotem o workshop. Fonte: Associated Press.