Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da GravaçãoTM anunciou hoje que o cantor, compositor, músico e filantropo, ganhador de 23 Latin GRAMMYs? e dois GRAMMYs®, Juanes, será a Personalidade do Ano 2019 da Academia Latina da GravaçãoTM, como parte de seu 20º aniversário.

Juanes será premiado por sua arte criativa, seus esforços humanitários sem precedentes, o apoio aos artistas emergentes e suas contribuições filantrópicas para o mundo. Através de suas canções, performances internacionais, seu trabalho com sua organização fundación Mi Sangre (fundação Meu Sangue) e como co-fundador da Paz Sin Fronteiras (Paz Sem Fronteiras), Juanes continua a aumentar a conscientização sobre o poder e a importância de construir a paz com credibilidade e consistência extraordinárias.

O reconhecimento Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação é concedido aos músicos de herança ibero-americana em reconhecimento não apenas por suas realizações artísticas na indústria da música latina, mas também por seus profundos esforços humanitários. Entre os artistas que receberam o reconhecimento estão Marc Anthony,Miguel Bosé,Roberto Carlos,Plácido Domingo,Emilio Estefan,Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel,Gilberto Gil,Juan Luis Guerra,Julio Iglesias,José José, Maná,Ricky Martin,Carlos Santana, Alejandro Sanz,Joan Manuel Serrat,Shakirae Caetano Veloso.

"Juanes é jovem e ao mesmo tempo lendário. Um artista que nos inspirou através de sua incrível música por muitos anos e, ao mesmo tempo, trabalhou para alcançar uma mudança política, social e positiva no mundo", disse Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de A Academia Latina da Gravação. "Sua liderança, trabalho filantrópico, além de suas mensagens positivas que vão além da música, refletem suas imensas contribuições à comunidade, e por isso estamos verdadeiramente honrados em reconhecê-lo como a Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação deste ano."

"Eu me lembro de participar do anúncio das indicações do Latin GRAMMY depois de lançar meu primeiro álbum solo; me senti tão impressionado com a emoção de ouvir meu nome sete vezes, que tive de sair por um momento para processar como eu tinha acabado de mudar minha vida para sempre", comentou Juanes. "Fui abençoado por ganhar três estatuetas naquele ano, e A Academia Latina da Gravação tem sido uma parte fundamental para levar minha música a um público global desde então. Hoje sou muito grato e profundamente honrado por me juntar a artistas ilustres como Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Caetano Veloso e outros, que também foram premiados como Personalidade do Ano, continuando minha colaboração com A Academia Latina em seus esforços para apoiar futuras gerações de novos artistas de língua espanhola."

Juanes será homenageado em uma festividade especial cheia de estrelas com um concerto de homenagem, em que uma variedade de grandes artistas e amigos irá interpretar músicas de seu conhecido repertório, em 13 de novembro de 2019, no MGM Grand Convention Center, em Las Vegas.

Nascido em Medellín, Juan Esteban Aristizábal aprendeu a tocar violão com sua família e aos 17 anos foi um dos fundadores do grupo de metal Ekhymosis. Após seu grande sucesso na Colômbia, Juanes começou sua carreira solo em 2000 com o álbum Fíjate Bien, que recebeu ótimas críticas e revelou o som que o distingue: uma combinação de sua paixão pelo rock e a música pop, suas excelentes habilidades como guitarrista, letras profundamente introspectivas e uma orgulhosa reverência pelos ritmos folclóricos tradicionais e indígenas da Colômbia e da América Latina. Desde sua estreia até My Plans Son Amarte, seu álbum visual mais recente e inovador, Juanes aperfeiçoou continuamente sua habilidade artística e conquistou oito discos de platina, com 20 milhões de cópias vendidas, 12 singles que alcançaram o primeiro lugar e várias gravações nas paradas de sucesso.

Ao longo do caminho, Juanes tem sido um pioneiro de destaque da crescente popularidade da música contemporânea em espanhol, com suas performances de vanguarda em muitos dos locais de maior prestígio do mundo e transmissões de televisão. Estas apresentações notáveis incluem os Latin GRAMMYs, a Entrega do GRAMMY, a Copa do Mundo, o Prêmio Nobel da Paz, o Kennedy Center Honors, "Sesame Street" (Vila Sésamo), várias apresentações no "Tonight Show", homenagens à carreira de Frank Sinatra, John Lennon, Bruce Springsteen, The Eagles, Fleetwood Mac e outros, e uma transmissão internacional para famílias solicitada pessoalmente pelo Papa Francisco.

O compromisso de Juanes com o ativismo global se estende muito além do chamado para a mudança social em suas letras apaixonadas; o artista dedica muito tempo e energia para o trabalho filantrópico da sua fundação Mi Sangre e a série de concertos Paz sin Fronteras. Ele participou de inúmeras iniciativas, inclusive se apresentando diante do Parlamento Europeu como parte de uma campanha para aumentar a conscientização sobre os perigos das minas terrestres no mundo, e liderou o segundo concerto da Paz sin Fronteras para 1.2 milhão de pessoas em Havana. Durante os últimos 13 anos, através do trabalho de sua fundação, Juanes contribuiu para o empoderamento de crianças e jovens que estão em risco na Colômbia para se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e líderes para a construção de uma cultura de paz no país. Ao longo dos anos, a fundação Mi Sangre impactou direta e indiretamente quase 1.5 milhão de pessoas em 123 municípios da Colômbia.

A renda líquida, resultante da venda de ingressos para as comemorações da Personalidade do Ano de A Academia Latina, será destinada à Fundação Cultural Latin GRAMMY®, cuja missão é promover a conscientização e a valorização internacional das importantes contribuições que fazem a música latina e seus criadores para a cultura mundial, bem como para proteger seu rico legado e patrimônio musical. O principal objetivo beneficente da Fundação é oferecer bolsas de estudo para estudantes de música interessados em música latina e que enfrentam dificuldades financeiras para pagar seus estudos, bem como subvenções para acadêmicos e organizações em todo o mundo para pesquisa e preservação dos vários gêneros musicais latinos.

SOBRE A FUNDAÇÃO MI SANGRE:

Mi Sangre é uma entidade sem fins lucrativos que parte da premissa de que a paz nasce em cada pessoa. Foi fundada há 13 anos pelo cantor, compositor e líder social Juan Esteban Aristizábal, Juanes, com o objetivo de contribuir para criar ambientes protegidos, onde crianças e jovens podem fazer descobertas e usar seu poder para forjar a paz. Mi Sangre formula e implementa metodologias para que as pessoas afetadas pela violência comecem a acreditar em si mesmos e em outros membros de sua comunidade, para que descubram e melhorem suas habilidades como líderes da mudança, e seja promovida uma cultura de paz em seu território. Este método permite que Mi Sangre aborde problemas tais como recrutamento forçado, o trabalho infantil, o uso e abuso de substâncias psicoativas, diferentes tipos de violência e violações dos direitos.

