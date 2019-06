Comunicado do Business Wire :CGLytics

Acompanhar a dinâmica do mercado, os clientes, seus principais tomadores de decisão, as redes corporativas e os concorrentes é vital para que os escritórios de advocacia acrescentem valor, diferenciem-se e desbloqueiem novas oportunidades de desenvolvimento de negócios.

CGLytics e Manzama uniram forças para impulsionar o desenvolvimento de negócios e oportunidades para os principais escritórios de advocacia do mundo. Por meio dessa parceria, os escritórios de advocacia obtêm acesso a ferramentas intuitivas de mapeamento de relacionamentos, que revelam as conexões entre os tomadores de decisões corporativas e seus pares, encontrando a maneira mais fácil e rápida de se conectar - o que não é uma tarefa simples. Os clientes podem acompanhar os principais movimentos executivos e as mudanças corporativas, recebendo atualizações e alertas diários ou semanais.

O extenso banco de dados da CGLytics fornece acesso a centenas de milhares de perfis completos de líderes empresariais, incluindo seus acordos de remuneração e redes corporativas de mais de 5,5 mil empresas globalmente listadas. Seu poderoso algoritmo de mapeamento de relacionamentos traça mais de 1,3 milhão de conexões entre diretores, executivos e líderes empresariais do mundo todo.

Acessando o mais amplo e profundo conjunto de dados de governança corporativa disponível hoje no mercado, os escritórios de advocacia podem se aprofundar nas práticas de governança corporativa, permitindo que fornecer serviços de alta qualidade a seus clientes, analisando suas práticas e identificando rapidamente potenciais ineficiências que podem colocá-los em risco de ativismo dos acionistas.

"Estamos muito satisfeitos em fazer uma parceria com a CGLytics para fornecer escritórios de advocacia com análise de relacionamento processável e inteligência de governança corporativa de primeira classe", explicou Peter Ozolin, CEO da Manzama. "As ofertas de serviços conjuntos permitirão que nossos clientes executem facilmente a diligência devida nos tomadores de decisão, descubram novas conexões e encontrem a maneira mais eficaz de estabelecer relacionamentos com novos objetivos. Ao mesmo tempo, obter uma inteligência de governança corporativa mais profunda para levar o trabalho de consultoria de governança corporativa ao próximo nível."

Aniel Mahabier, fundador e CEO da CGLytics, descreveu a parceria como uma das colaborações mais empolgantes da empresa. "Nosso algoritmo exclusivo e poderoso de mapeamento de relacionamentos, combinado com as informações de governança corporativa processáveis em um sistema, levará os escritórios de advocacia a levar seus negócios a outro nível e fornecer a melhor assessoria possível aos seus clientes."

Os escritórios de advocacia interessados em descobrir facilmente novos relacionamentos e expandir o alcance de sua rede de negócios para atividades de gerenciamento e desenvolvimento de clientes, além de aproveitar os melhores dados de governança corporativa, podem entrar em contato com a Manzama.

Sobre a Manzama

A Manzama define o padrão quando se trata de encontrar informações cruciais para as organizações. Desde 2010, ela tem sido a principal fornecedora de soluções atuais de conscientização e inteligência de mercado para organizações de serviços profissionais no mundo inteiro. Ela fornece ferramentas intuitivas de pesquisa e compartilhamento, implementação fácil de usar e integrações em inúmeras plataformas de terceiros de primeira classe. Ao utilizar algoritmos de pesquisa sofisticados e técnicas de aprendizagem automática de última geração, a Manzama fornece insights críticos que ajudam as equipes a atender melhor seus clientes, tomar decisões de negócios informadas e apoiar o conhecimento e as iniciativas de desenvolvimento de negócios.

Sobre a CGLytics

A CGLytics está transformando a forma como as decisões de governança corporativa são tomadas. Ao combinar o mais amplo conjunto de dados de governança corporativa com as ferramentas de análise mais abrangentes, a CGLytics capacita corporações, investidores e serviços profissionais para executar uma verificação instantânea de integridade da governança e tomar decisões mais bem informadas. Desde ferramentas exclusivas de análise de desempenho e comparação de pagamento até informações sobre a eficácia da diretoria, as empresas e os investidores têm acesso à fonte mais completa de informações de governança - potencializando as percepções necessárias para uma boa governança moderna.

