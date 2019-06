Homem doa dedão do pé para bar canadense fazer drinques

O dedão chegou pelo correio com um bilhete escrito à mão por Griffiths (foto: DOWNTOWN HOTEL/Divulgação)



"Se a vida lhe der limões, faça uma limonada", diz a velha máxima de autoajuda. E quando ela congelar seus dedos? Faça um drinque. A receita é do ex-comandante militar Nick Griffiths, que perdeu o dedão do pé congelado ao competir em uma maratona de inverno em Yukon, território da Região Noroeste do Canadá. Certo de que o membro daria uma boa iguaria, ele o enviou pelo correio ao bar do Downtown Hotel, em Dawson City, que transformará a doação em um coquetel. As informações são da BBC Brasil.



Batizada de "Sourtoe", a bebida a base de dedos e uísque Yukon Gold não é novidade na região. Muito popular entre turistas e moradores, faz parte do cardápio do Downtown há mais de quatro décadas. O hotel já serviu 86 mil doses do drinque, criado em 1973 pelo capitão Dick Stevenson. A invenção teria surgido quando ele encontro um dedão preservado em uma cabine abandonada.



O cliente, no entanto, não pode engolir o inusitado "ingrediente", tampouco levá-lo para casa."Você pode beber rápido, você pode beber devagar, mas seus lábios devem tocar o dedo do pé", recomenda um ditado local. Quem pede o coquetel ganha um certificado do bar.



"Não poderíamos estar mais felizes em receber um novo dedo do pé", disse o gerente geral do Downtown Hotel, Adam Gerle, em um comunicado. "Eles são muito difíceis de encontrar hoje em dia e essa generosa 'doação de dedão' vai ajudar a garantir que a tradição continue".





Acidente

Terry Lee, que trabalha no bar do Hotel Downtown, é especialista em preparar drinques com dedo do pé (foto: DOWNTOWN HOTEL/Divulgação)



Griffiths, de 47 anos, teve o dedão do pé congelado ao participar da Yukon Arctic Ultra 2018, tradicional maratona de inverno canadense em que os participantes podem disputar corridas de 100, 300 e 430 milhas. O congelamento de membros é um fenômeno conhecido como frostbite.





O imprevisto fez com que o britânico tivesse que abandonar o torneio e voltar rapidamente ao Reino Unido. No hospital, seu dedão foi amputado e conservado em álcool.





Receita

Antes de ser acrescentado ao coquetel, o dedo de Griffiths passará por um processo de mumificação, que dura aproximadamente seis semanas. O hotel fez apelos públicos pedindo que as pessoas doem dedos do pé amputados, mas a doação de Griffiths é "a primeira que é utilizável".