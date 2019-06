Filho de Trump presta depoimento no Senado a portas fechadas

O empresário Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou depoimento a portas fechadas nesta quarta-feira no Comitê de Inteligência do Senado do país e afirmou, depois do testemunho, que está "contente que isso finalmente acabou". Trump Jr. disse que estava feliz em esclarecer as respostas do depoimento anterior à comissão, mas disse a repórteres que "não acho que mudei nada do que eu disse porque não havia nada para ser alterado".



Os senadores queriam discutir as respostas que o filho do presidente deu no depoimento de 2017 e ao Comitê Judiciário do Senado em um testemunho a portas fechadas naquele ano. Ele respondeu a uma intimação do presidente do comitê, o senador republicano Richard Burr (Carolina do Norte), como parte das investigações sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016.



O ex-advogado de Trump, Michael Cohen, disse no início deste ano que havia informado a Trump Jr. aproximadamente dez vezes sobre um plano para construir uma Trump Tower em Moscou, mas o filho do presidente afirmou ao painel que estava apenas "perifericamente consciente" da proposta imobiliária. Fonte: Associated Press.