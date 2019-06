Tokayev vence eleição presidencial no Cazaquistão com 70,8% dos votos

O presidente interino do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, venceu as eleições presidenciais antecipadas, organizadas no domingo, com 70,8% dos votos, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral Central.

Seu principal rival, Amirzhan Kosanov, obteve 16,2% dos votos na eleição na ex-república soviética da Ásia Central convocada após a surpreendente renúncia em março de Nursultan Nazarbayev, homem forte do país que permaneceu no poder a partir de sua independência em 1991.

A vitória do diplomata de carreira de 66 anos era uma certeza depois que Tokayev recebeu a bênção de Nazarbayev, que apesar da renúncia mantém uma grande influência.

As eleições, no entanto, foram marcadas por importantes manifestações, com pedidos de boicote da oposição a uma votação que, denunciaram, já tinha o resultado definido.

Nas principais cidades do país, a capital Nur-Sultan e Almaty, correspondentes da AFP observaram centenas de detenções.

Quase 500 pessoas foram levadas a diversas delegacias das duas cidades, afirmou o vice-ministro do Interior, Marat Kojaiev.

Observadores internacionais da missão liderada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) denunciaram o "escasso respeito dos parâmetros democráticos" na eleição presidencial do Cazaquistão.

O relatório dos observadores também critica a "falta de respeito pelos direitos fundamentais, incluindo as detenções de manifestantes pacíficos e irregularidades generalizadas no dia da eleição".

"Se o número de candidatos apresentava uma aparente diversidade política, houve escassa campanha crítica", afirmaram os observadores.

"A eleição aconteceu em um clima político dominado pelo partido no poder e que limitava as vozes críticas. Ao mesmo tempo, as irregularidades constatadas no dia da eleição e o desprezo mostrado pelos procedimentos formais significam que não foi possível garantir uma apuração honesta", completa o relatório.