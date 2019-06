Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira após ser informada uma redução na quantidade de poços ativos nos Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 63,92 dólares no mercado de Londres após ter alta de 1,62 dólar.

Em Nova York, o petróleo WTI para julho teve alta de 1,40 dólar, a 53,99 por barril.

A quantidade de poços ativos de petróleo de xisto nos Estados Unidos caiu em 11 unidades, a 789, segundo a companhia Baker Hughes.

Diante deste dado, o mercado operou em alta, atento à reunião da Opep e seus aliados, especialmente a Rússia, disseram analistas da firma JBC Energy.