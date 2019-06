Site terá de pagar US$ 5 milhões a chavista

O Tribunal Supremo da Venezuela condenou o site de notícias La Patilla a pagar mais de US$ 5 milhões ao presidente da Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, por danos morais após a reprodução de uma reportagem que o ligava ao narcotráfico.



Cabello também processou os jornais Tal Cual e El Nacional, em abril de 2015. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.