O presidente americano Donald Trump afirmou que teve uma "grande conversa" com o príncipe Charles sobre a mudança climática durante a visita de Estado de três dias ao Reino Unido.

Trump, que tomou chá na segunda-feira com o herdeiro do trono, teve uma "grande conversa sobre o que vocês chamam de mudança climática", afirmou o presidente americano em uma entrevista ao canal ITV.

O diálogo, que deveria durar apenas 15 minutos, teve uma hora e meia e o príncipe Charles falou a maior parte do tempo, segundo Trump.

O presidente afirmou que prestou muita atenção no príncipe de Gales e disse que ficou sensibilizado pela paixão de Charles pelo tema.

O herdeiro do trono britânico é conhecido por suas posições a favor da luta contra as mudanças climática. Donald Trump, no entanto, decidiu retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que prevê reduzir emissões para os países signatários.