Comunicado do Business Wire :Toshiba America Electronic Components, Inc.

Toshiba America Electronic Components, Inc.(TAEC)anuncia o Canvio® Slim, a última adição à família de discos rígidos portáteis Canvio® da Toshiba. Com acabamento leve, em alumínio, e apenas 9 mm de espessura (modelo 1TB[1]), o Canvio® Slim é um dos discos rígidos externos mais finos e compactos do mercado[2]. O mais novo dispositivo Canvio® pode fazer backup fácil de fotografias, músicas, vídeos e outros arquivos com uma única interface gráfica de usuário através de transferência USB 3.0 de alta velocidade [5 Gbit/s[3]] e software de segurança para evitar acesso não autorizado aos dados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190604005082/pt/

Toshiba Canvio Slim (Photo: Business Wire)

"O Canvio® Slim oferece armazenamento de dados em um fator de forma tão elegante quanto portátil. Com até 2TB[1] de armazenamento, compatibilidade com USB 3.0 e 2.0 e back-up fácil de usar e software de segurança, a sua coleção cada vez maior de arquivos e conteúdo multimídia permanecerá segura e facilmente acessível", diz Michael Cassidy, vice-presidente, Consumer HDDs para as Américas da Toshiba America Electronic Components, Inc. "Seu tamanho compacto, aparência e sensação premium e preço acessível tornam o Slim um companheiro de viagem ideal para pessoas que precisam de um dispositivo de armazenamento que elas possam transportar na bolsa ou na bagagem de mão e quase nem notem que ele está lá".

O Canvio® Slim ilustra o compromisso da Toshiba com o avanço do design de HDD ao consumidor para atender as necessidades em evolução para dispositivos de armazenamento para usuários em deslocamento, desde viajantes a trabalho até fotógrafos ao ar livre. O Slim está disponível em prata e preto e oferece garantia limitada padrão de 3 anos[4].

Os novos modelos Canvio® Slim estarão disponíveis nos principais revendedores em junho de 2019.

Para detalhes sobre os nossos produtos de armazenamento HDD ao consumidor, visite: http://storage.toshiba.com/consumer-hdd. Para mais informações sobre a nossa linha completa de produtos de armazenamento HDD, favor visitar: https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/storage-products.html. Para saber mais sobre as nossas soluções de armazenamento, favor nos seguir em @ToshibaStorage e @TAECCorporate no Twitter.

Sobre a Toshiba America Electronic Components, Inc.

A Toshiba America Electronic Components Inc., uma empresa operacional independente pertencente à Toshiba America, Inc., é a empresa de componentes eletrônicos baseada nos EUA da Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. A TAEC oferece aos consumidores e às empresas uma ampla variedade de produtos de disco rígido (hard disk drive, HDD) inovadores e soluções de semicondutores para aplicações automotivas, industriais, de IoT, controle de movimento, telecomunicações, formação de redes, consumo e de produtos da linha branca. A ampla linha da empresa inclui ICs sem fio integrados, semicondutores de potência, microcontroladores, semicondutores ópticos, ASICs, ASSPs e dispositivos discretos que vão de diodos a ICs lógicos. Para outras informações da empresa, acesse o site da TAEC, em www.toshiba.semicon-storage.com.

© 2019 Toshiba America Electronic Components, Inc. Todos os direitos reservados. A informação constante neste comunicado à imprensa incluindo preços e especificações, conteúdo de serviços e informações de contato, é atual e considerada correta no dia do anúncio, mas está sujeita a alterações sem notificação prévia. Nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Canvio é marca registrada da Toshiba America Electronic Components, Inc.

[1] Um gigabyte (GB) é 1.000.000.000 de bytes e um terabyte (TB) é 1.000.000.000.000 de bytes. No entanto, um Sistema operacional de computador refere-se à capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes, portanto, exibe menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, tal como o Sistema Operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados, ou conteúdo de mídia. A capacidade formatada real pode variar. [2] Fonte: Toshiba America Electronic Components, Inc., em 4 de junho de 2019 para disco rígido externo de 1TB. [3] 5 Gbit/s é a taxa de transferência da interface de acordo com as especificações da Universal Serial Bus 3.0. A taxa de transferência real irá variar, dependendo da configuração do seu sistema e de outros fatores. [4] Os termos de garantia limitada padrão se aplicam. O folheto da garantia é pré-carregado no disco rígido ou pode ser visto on-line em http://storage.toshiba.com/consumer-hdd/warranty-info.

_____________________________________________ Os nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços aqui mencionados podem ser marcas registradas das respectivas empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190604005082/pt/

Consulta da mídia: Brent Camara WE Communications (425) 638-7481 WE-TSPC@we-worldwide.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.