Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Considerando a demanda do mercado global por soluções de pagamento independentes e padronizadas, a G+D Mobile Security e a IDEMIA anunciam sua intenção de criar a White Label Alliance (WLA), uma aliança de marca branca para fornecer uma nova solução de segurança para os aplicativos de pagamento da próxima geração. A solução será baseada nas especificações de marca branca de EMV e permitirá soluções prontas para implementação em esquemas de pagamento nacionais e de ciclo fechado no mundo todo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005771/pt/

(Photo: Idemia)

A nova aliança é uma resposta à crescente demanda global por novas soluções de pagamento independentes de próxima geração. Ao fornecer padrões abertos mundiais que são regidos por um órgão independente, a White Label Alliance (WLA) garante que as soluções comerciais possam ser construídas com base nessas especificações, possibilitando ofertas inovadoras e competitivas. A White Label Alliance (WLA) tem como objetivo habilitar soluções prontas para implementação em esquemas de pagamento nacionais e de ciclo fechado no mundo todo.

O objetivo da cooperação da White Label Alliance (WLA) é projetar e manter uma estrutura aberta, abrangente e padronizada para atender aos requisitos de sistemas de pagamento abertos e fechados. Com base no padrão EMV, a solução de marca branca garante escalabilidade de todas as tecnologias: para cartões, terminais e dispositivos móveis. Portanto, a White Label Alliance está fortemente comprometida com os padrões abertos para garantir um valor adicional para o ecossistema de pagamentos.

Assim sendo, a iniciativa da White Label Alliance (WLA) incentiva um ecossistema que possibilita inovações e ofertas competitivas baseadas em um padrão mundial.

Como proprietária das especificações, a White Label Alliance (WLA) irá trabalhar na evolução futura da solução, em consonância com as demandas dos membros. A fim de expandir a rede e aumentar os esquemas de pagamento acessíveis, a White Label Alliance (WLA) convida todas as partes interessadas a participar.

"A estreita cooperação de empresas como G+D Mobile Security e IDEMIA no âmbito da nova aliança demonstra o esforço para definir novas especificações de pagamento aberto que beneficiam todos os usuários finais", explicou Gabriele Bugat, chefe de Soluções de Serviços Financeiros da G+D Mobile Security. "Também estamos planejando obter mais membros para a nova aliança no final deste ano, com o objetivo de ampliar ainda mais nossos planos."

"Apoiar os padrões abertos e fornecer soluções interoperáveis sempre foi uma preocupação fundamental para nossa empresa. É por isso que estamos muito satisfeitos por fazer parte desta iniciativa", disse Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de atividades das Instituições Financeiras da IDEMIA. "Com base em nossa vasta experiência no desenvolvimento da tecnologia EMV, queremos desempenhar um papel fundamental na criação de uma aliança aberta que permitirá que redes de pagamento nacionais, operadores de transporte e varejistas de circuito fechado implementem uma solução verdadeiramente independente baseada em tecnologia comprovada, em um tempo rápido para o mercado."

Sobre a G+D Mobile Security

A G+D Mobile Security é um grupo global de tecnologia de segurança móvel com sede em Munique (Alemanha). A empresa faz parte do Giesecke+Devrient Group. A G+D Mobile Security tem cerca de 5,3 mil funcionários no mundo todo e gerou vendas de cerca de 868 milhões de euros no ano fiscal de 2018. Mais de 40 escritórios de vendas e mais de 20 locais certificados de produção e personalização no mundo inteiro garantem a proximidade dos clientes internacionais.

A G+D Mobile Security gerencia e protege bilhões de identidades digitais durante todo seu ciclo de vida. Nossos produtos e soluções são usados diariamente por bancos, operadoras de redes, fabricantes de dispositivos móveis e automóveis, companhias de seguros de saúde, empresas de transporte público e privado e seus clientes para garantir pagamento móvel, comunicação e interação entre dispositivos. A G+D Mobile Security ocupa uma posição tecnológica e competitiva líder nesses mercados. Mais informações em https://www.gi-de.com/de/de/mobile-security

Sobre a Idemia

IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, fornece um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizarem suas atividades críticas diárias (como pagamento, conexão, viagem e votação), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005771/pt/

Christoph Lang Giesecke+Devrient Porta-voz de imprensa Comunicações corporativas Tel.: +49 89 4119-2164 E-mail: christoph.lang@gi-de.com

IDEMIA / Havas PR agency E-mail: idemia@havas.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.