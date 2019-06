Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (a "Takeda") (TSE: 4502/NYSE: TAK) se tornou hoje a primeira empresa privada a anunciar um compromisso financeiro com o sexto reabastecimento do Fundo Global. O novo compromisso, constituído de 1 bilhão de ienes concedidos ao longo de cinco anos, acompanha a contribuição anterior da Takeda ao Fundo Global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190602005105/pt/

A Takeda, importante empresa farmacêutica global com sede no Japão, pretende apoiar a melhoria da saúde maternal e infantil ao integrar serviços de qualidade para HIV, tuberculose e malária em locais de atendimento pré-natal e pós-natal de diversos países da África.

"Temos a grande satisfação de renovar nossa parceria com a Takeda e fortalecer nossa colaboração no combate ao HIV, à tuberculose e à malária", afirmou Peter Sands, diretor executivo do Fundo Global. "Espero que o voto de confiança da Takeda no trabalho que realizamos incentive outras empresas na Ãsia e de outras regiões a assumirem a luta pelo fim das epidemias."

O primeiro compromisso da Takeda, de 1 bilhão de ienes concedidos ao longo de dez anos, foi investido no fortalecimento da capacidade dos prestadores de saúde da África. Isso ajudou a reforçar as iniciativas de prevenção contra a malária na Tanzânia com a distribuição de mosquiteiros, acelerou o acesso ao tratamento da tuberculose no Quênia e ampliou os serviços de HIV e a conscientização sobre o vírus na Nigéria.

"Somos profundamente inspirados na influência da Takeda Initiative para o fortalecimento da capacidade dos profissionais de saúde no Quênia, na Nigéria e na Tanzânia para prevenir e combater as três maiores causas de morte infecciosa do mundo", declarou Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda Pharmaceutical Company. "Nosso compromisso com uma saúde melhor e um futuro mais brilhante vai além de nosso trabalho na vanguarda da inovação com grandes investimentos de longo prazo em prevenção contra doenças, desenvolvimento de capacidade e acesso a atendimento à saúde em parcerias com a comunidade global. Apoiar o Fundo Global nos últimos 10 anos já produziu resultados extremamente importantes para nós, e é por isso que temos orgulho de manter nossa parceria com o Fundo Global na Takeda Initiative 2."

O Fundo Global já demonstrou um extraordinário impacto positivo como parceria público-privada, tendo salvado 27 milhões de vidas desde 2002. A quantidade de fatalidades por AIDS, tuberculose e malária em países que recebem investimentos do Fundo Global se reduziu para um terço.

A França convocará a conferência pelo compromisso do Sexto Reabastecimento do Fundo Global em 10 de outubro de 2019, na cidade francesa de Lyon. O Fundo Global busca arrecadar pelo menos US$ 14 bilhões - sendo US$ 1 bilhão do setor privado - nos próximos três anos. Os recursos financeiros ajudarão a salvar 16 milhões de vidas, reduzir pela metade o índice de mortalidade por HIV, tuberculose e malária, e desenvolver sistemas de saúde mais vigorosos até 2023.

A renovação da parceria foi possibilitada pelos Amigos do Fundo Global do Japão, organização operada pelo Centro Japonês para o Intercâmbio Internacional (Japan Center for International Exchange, JCIE). Akio Okawara, presidente e diretor executivo do JCIE, acrescentou: "O permanente compromisso da Takeda no apoio à luta contra essas três doenças são um grande exemplo de envolvimento do setor privado e impulsiona os esforços de parceria público-privada no Japão para a promoção de uma cobertura de saúde universal e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

Sobre o Fundo Global O Fundo Global é uma organização do século 21 criada para acelerar a erradicação das epidemias de AIDS, tuberculose e malária. Como uma parceria entre governos, sociedade civil, setor privado e pessoas afetadas pelas doenças, o Fundo Global mobiliza e investe cerca de US$ 4 bilhões por ano em apoio a programas executados por especialistas locais em mais de 100 países. Desafiando barreiras e adotando abordagens inovadoras, estamos trabalhando juntos para atender melhor às pessoas afetadas pelas doenças. Para saber mais, acesse www.theglobalfund.org.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma importante empresa biofarmacêutica global orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão. Ela possui o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante a pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: oncologia, gastroenterologia (GI), doenças raras e neurociência. Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistência à saúde em mais de 80 países e regiões. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190602005105/pt/

Contatos com a mídia Fundo Global Dominique De Santis E-mail: dominique.desantis@theglobalfund.org Tel.: +41 78 911 5327

Takeda Pharmaceutical Company Kazumi Kobayashi E-mail: Kazumi.kobayashi@takeda.com Tel.: +81-3-3278-2095

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.