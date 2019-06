Comunicado do Business Wire :COMPUTEX TAIPEI

A COMPUTEX 2019 foi encerrada hoje (1o de junho) com um enorme sucesso. Nos últimos cinco dias, 42.495 compradores internacionais de 171 países participaram do evento, um crescimento de 0,5% em relação ao ano anterior. Os 10 principais países compradores são: China, EUA, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Tailândia, Singapura, Alemanha, Malásia e Índia. Mais uma vez, a COMPUTEX estabeleceu o seu papel de uma importante feira de ICT, que conecta empresas ao longo das cadeias de abastecimento do setor e abre infinitas possibilidades no ecossistema tecnológico. Além disso, a InnoVEX 2019 atraiu 18.251 visitantes em 3 dias, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mostrando uma dinâmica significativa de startups. Durante a exposição, 76 compradores de renome do mundo inteiro participaram de 470 sessões de reuniões de aquisição individuais. Além disso, a InnoVEX convidou 45 empresas internacionais de capital de risco, incluindo a Samsung NEXT, LINE, Delta, China Trust e a maior plataforma de captação de recursos de Israel, a OurCrowd, para combinar com 69 startups.

Miríades de dispositivos para jogos lançados; nova geração de produtos de alto desempenho brilhou

Com os avanços e a introdução de novos jogos AAA com base em generosos orçamentos de produção e custos de marketing, os fabricantes de PCs estão enfrentando desafios para romper as fronteiras tecnológicas. O desenvolvimento de processadores multitarefa de alto desempenho, placas gráficas, memória e periféricos sofisticados indica que estas marcas satisfazem aos jogadores profissionais de eSports e jogadores entusiastas ao atender às suas demandas e expectativas para experiências imersivas de jogos.

O principal notebook para jogo da MSI, o GT76 Titan, foi apresentado na COMPUTEX. Ele foi fabricado com um processador Intel® Core? i9, que pode ser acelerado (overclocked) para 5 GHz em todos os 8 núcleos, enquanto sua capacidade de resfriamento extremo lida com o calor excessivo, concedendo ao novo GT Titan seu desempenho de desktop acelerado. A ADATA mostrou a sua estrutura XPG ORB, que apresenta todos os produtos XPG e oferece experiências imersivas. A ASRock apresentou as suas placas-mãe Phantom Gaming, enquanto a sua Z390 Phantom Gaming X recebeu a maior atenção na COMPUTEX por ter sido a primeira placa-mãe do mundo a ser compatível com o Wi-Fi 6 (802.11ax), proporcionando melhor resultado térmico e desempenho superior.

Jogos inspiradores de eSports são realizados para caridade no cenário internacional

Como o primeiro evento eSports de caridade realizado na COMPUTEX, o Torneio LOL ZOTAC CUP Fight for Charity terminou hoje. Um total de prêmios no valor de US$ 100.000 das Grandes Finais será destinado à caridade, incluindo a Esports Foundation nos EUA, Gaming Aid na Alemanha e Make-A-Wish Foundation. A ZOTAC foi bem-sucedida ao causar impactos positivos e contribuir para uma boa causa.

O G.Skill OC World Record Stage 2019 e a OC World Cup 2019 - organizados pela G.Skill e com o patrocínio da Samsung e Intel - terminaram com Alex@ro da România como vencedor do campeonato. A 8a G.Skill OC World Record Overclocking Competition convidou 15 aceleradores (overclockers) para representar os principais fornecedores de e-sports para demonstrar o poderoso desempenho de hardware no local. E, além da competição overclocking, o G.Skill Extreme Mod Stage 2019, por outro lado, convidou 10 equipes de desenvolvedores de mods de sistemas talentosos para trazer sua criatividade ao máximo na COMPUTEX e apresentou onze1 dos mods de sistema mais criativos e especiais do mundo.

Startups promissoras do mundo inteiro reunidas na InnoVEX, Pitch Competition Awards foram entregues

Como um indicador global, a InnoVEX é uma plataforma que incentiva startups a mostrar sua criatividade ilimitada e oferece oportunidades de divulgação. Todos os anos na InnoVEX, é realizada uma competição de apresentação de ideias de negócios (pitch competition). Este ano, o prêmio total chegou a US$ 420.000. O grande prêmio de US$ 30.000 foi levado pela MedFluid. A Omni Eyes, Mind e Idea Fly, Onesoftdigm, MedFluid e PurCity saíram com o prêmio Startup Terrace Awards, além de US$ 60.000. A MTAMTech recebeu o prêmio de US$ 10.000 da Taiwania Capital e a tecnologia Ganzin recebeu o prêmio de US$ 10.000 da Qualcomm.

Pela primeira vez, uma apresentação CEO foi realizada com a Conferência de Imprensa Internacional de pré-exposição da COMPUTEX, com a presidente e diretora executiva da AMD, Dra. Lisa Su, como oradora principal. A Dra. Lisa Su falou sobre como a próxima geração de computação incentivará a inovação. Ela também convidou a Microsoft, a ASUS, a Acer e cerca de 20 parceiros do setor para apresentar o ecossistema da indústria de computação. Leonor Lin, vice-presidente executiva da TAITRA, disse: "Este ano, vimos várias aplicações inovadoras incentivadas pelos avanços da IA, IoT e 5G. As tecnologias para processar uma enorme quantidade de dados e computação de alto desempenho serão uma das forças motrizes mais importantes para sustentar o crescimento do setor de tecnologia no futuro. A COMPUTEX 2019 cumpriu sua promessa de desenvolver ecossistemas tecnológicos globais. À medida que o escopo das exposições e o número de participantes estabelecem novos recordes, esperamos que a COMPUTEX continue a incentivar o avanço das principais empresas de tecnologia para a criação de ecossistemas tecnológicos globais que trazem prosperidade para todos."

Sobre a COMPUTEX TAIPEI (também chamada de COMPUTEX):

A COMPUTEX, fundada em 1981, é uma das principais feiras globais de TIC, IoT e startups, com uma cadeia de abastecimento completa e ecossistemas de IoT. Organizada em parceria com o Conselho para Desenvolvimento do Comércio Exterior de Taiwan (TAITRA) e a Associação de Computadores de Taipei (TCA), a COMPUTEX abrange, com base nos clusters de TIC completos de Taiwan, todo o espectro do setor de TIC, desde marcas estabelecidas até startups, passando pela cadeia de abastecimento de TIC até os ecossistemas de IoT. Com forte capacidade de P&D; e recursos de fabricação e proteção de DPI, Taiwan é um destino estratégico para empresas e investidores estrangeiros que buscam parceiros em ecossistemas globais de tecnologia. Siga a COMPUTEX no site www.computextaipei.com.tw e @computex_taipei no Twitter usando a hashtag #COMPUTEX.

Sobre a TAITRA:

Fundada em 1970 para ajudar a promover o comércio exterior, o Conselho de Desenvolvimento do Comércio Externo de Taiwan (TAITRA) é a principal organização de promoção comercial sem fins lucrativos em Taiwan. Patrocinada conjuntamente pelo governo, associações industriais e várias organizações comerciais, a TAITRA ajuda as empresas e fabricantes de Taiwan a reforçar a sua competitividade internacional e a lidar com os desafios que enfrentam nos mercados estrangeiros.

A TAITRA possui uma rede de informações e de promoção comercial bem coordenada de mais de 1.200 especialistas treinados em toda a sua sede em Taipei, cinco filiais locais em Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan e Kaohsiung, além de 60 filiais no exterior no mundo inteiro. Junto com organizações irmãs, a Taiwan Trade Center (TTC) e a Taipei World Trade Center (TWTC), a TAITRA criou uma grande variedade de oportunidades comerciais por meio de estratégias eficazes de promoção.

Além de organizar delegações comerciais e oferecer serviços de aquisição personalizados, a TAITRA também realiza mais de 35 feiras internacionais anualmente em Taipei e Kaohsiung.

