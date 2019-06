EUA: Trump oferece condolências a familiares de vítimas do atentado na Virgínia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou condolências às famílias das vítimas do atentado a tiros ontem em Virginia Beach, no Estado americano da Virgínia. Doze pessoas morreram no ataque, realizado por um funcionário público municipal que morreu após intensa troca de tiros com a polícia.



"Conversei com o governador da Virginia na noite passada e com o prefeito e vice de Virginia Beach nesta manhã para oferecer meus pêsames à comunidade. O governo federal está, e estará, com vocês para o que precisarem. Deus abençoe as famílias e os demais", escreveu o mandatário norte-americano. (Equipe AE)