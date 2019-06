Rússia: explosão é fábrica de TNT deixa 19 feridos e 2 desaparecidos

Duas pessoas estão desaparecidas e outras 19 ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica russa do explosivo TNT.



A explosão ocorreu no sábado em Dzerzhinsk, a cerca de 400 quilômetros a leste de Moscou. A causa não foi determinada.



O vice-governador da região, Dmitry Krasnov, disse na TV estatal que duas pessoas estavam desaparecidas. O ministério regional da saúde disse que 19 pessoas foram tratadas por ferimentos após a explosão - nenhuma das lesões foi considerada grave. Fonte: Associated Press.