Uber, que acaba de entrar no mercado de valores, teve prejuízo de cerca de US$ 1 bilhão no primeiro trimestre e registrou faturamento de US$ 3,1 bilhões (+20%), segundo o relatório trimestral da empresa, que ficou dentro do esperado.

A plataforma de veículos com motorista teve receita de US$ 2,6 bilhões, 10% superior, o que sugere que o crescimento total também foi impulsionado por outras atividades, como entrega de comidas (UberEats).