Governo estabelece eleição nacional para 7 de julho na Grécia

O governo da Grécia estabeleceu 7 de julho, uma semana depois do esperado, como a data para eleições parlamentares antecipadas. O primeiro-ministro Alexis Tsipras convocou a eleição após seu partido sofrer uma dura derrota na disputa do Parlamento Europeu.



Porta-voz do governo, Dimitris Tzannakopoulos disse na terça-feira que a decisão foi tomada para não prejudicar os exames de vestibular universitário que seriam afetados pela data de 30 de junho, apontada anteriormente pelo sistema eleitoral grego.



Tsipras anunciou no domingo que iria dissolver o Parlamento, após o segundo turno de eleições municipais e regionais na Grécia, em 2 de junho. O mandato de quatro anos do premiê termina em outubro.



O partido esquerdista de Tsipras, o Syriza, ficou atrás da oposição conservadora do Nova Democracia por 9,4 pontos porcentuais, na votação para o Legislativo europeu. Fonte: Associated Press.