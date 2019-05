Juiz dos EUA suspende verba da Defesa para muro na fronteira

Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu nesta sexta-feira uma liminar para impedir que o governo de Donald Trump utilize verbas do departamento de Defesa para construir parte do muro na fronteira com o México.

A decisão representa um golpe para Trump, que declarou emergência nacional para driblar a negativa do Congresso de conceder verbas ao muro na fronteira com o México, uma das promessas de campanha do presidente.

Os funcionários da administração Trump "estão impedidos de adotar qualquer ação para construir barreira na fronteira" nos trechos que "os demandantes identificaram como Yuma Setor Projeto 1 e El Paso Setor Projeto 1 usando fundos redirecionados" do departamento de Defesa, decretou o juiz Haywood Gilliam.