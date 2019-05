Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Claritas Tax Limited, uma firma colaboradora da Andersen Global sediada na cidade britânica de Birmingham, abriu um novo escritório em Deansgate, no centro de Manchester. Com isso, a Andersen Global passa agora a estar presente em seis localidades do Reino Unido por meio de suas firmas associadas e firmas colaboradoras.

"Agora, mais do que nunca, é importante que as empresas tenham fácil acesso a aconselhamento de qualidade no dinâmico ambiente político e empresarial do Reino Unido. O acréscimo de outro escritório na região amplia nossos recursos já existentes e nos permitirá seguir prestando o melhor serviço da categoria", afirmou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC.

Fundada em 2012, a Claritas Tax Limited possui uma lista de clientes que incluem capital de empreendimento, privado e de risco, além de empresas pertencentes a private equity, acionistas diretos e negociadas na bolsa. A Claritas oferece uma grande variedade de serviços de consultoria tributária, abrangendo todos os aspectos de impostos aplicáveis a fusões, aquisições e transações, reivindicações relativas a propriedade intelectual e pesquisa e desenvolvimento, reorganizações corporativas e societárias, cisões, avaliações e esquemas acionários, além de conformidade tributária para pessoas físicas e jurídicas. A firma recentemente anunciou a sua colaboração com a Andersen Global em dezembro do ano passado e é liderada por Iain Wright, fundador e sócio-gerente do escritório.

O escritório de Manchester manterá o foco da firma em serviços de consultoria e conformidade, e contará com a participação do sócio Matt Hodgson. Antes de integrar a Claritas, Matt era associado à EY.

"Matt é um consultor tributário incrivelmente talentoso e oferece intenso foco comercial e elevada qualificação técnica a seus clientes. Manchester e a região noroeste como um todo possui uma economia extremamente dinâmica, e considero muito promissor abrir lá nosso segundo escritório", comentou Iain.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 142 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190523005835/pt/

Megan Tsuei Andersen Tax 415-764-2700

