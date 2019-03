Presidente do Cazaquistão renuncia após 30 anos no poder

O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, anunciou nesta terça-feira sua renúncia após 30 anos à frente deste país da Ásia Central, rico em recursos naturais, mas imerso em uma onda de protestos.

"Tomei a decisão de renunciar ao mandato presidencial", declarou Nazarbayev, 78 anos, em um discurso transmitido pela televisão.

Nazarbayev chegou ao poder no Cazaquistão quando o país ainda era uma república soviética e nunca indicou um sucessor.

O movimento de protestos vem do crescente descontentamento social e de uma economia ainda se recuperando de uma queda no preço do petróleo em 2014.

Mas Nazarbayev gozará de importantes poderes de formulação de políticas após sua renúncia graças ao seu status constitucional de "Líder da Nação".

Ele também se tornou chefe vitalício do conselho de segurança do país no ano passado.