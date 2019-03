No Twitter, Bolsonaro diz que é uma honra estar na Blair House

O presidente Jair Bolsonaro voltou a postar em sua conta do twitter, neste domingo, 17, logo após desembarcar nos Estados Unidos. Bolsonaro lembrou na rede social que sua estadia na Blair House, residência de hóspedes do governo americano, em frente à Casa Branca, não custará um centavo aos cofres públicos.



"Nos hospedaremos na Blair House. É uma honraria concedida a pouquíssimos Chefes de Estado, além de não custar um centavos aos cofres públicos", disse. O presidente brasileiro também agradeceu ao governo americano pelo "carinho que nos está sendo dado".



Bolsonaro afirmou ainda que pela primeira vez "em muito tempo, um presidente brasileiro que não é anti-americano chega a Washington. "É o começo de uma parceira pela liberdade e prosperidade como os brasileiros sempre desejaram", disse o presidente brasileiro. "É o que viemos buscar", escreveu ainda.



Bolsonaro disse também que "Brasil e Estados Unidos juntos assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo".