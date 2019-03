Foguetes disparados de Gaza caem na região de Tel Aviv

Dois foguetes disparados da Faixa de Gaza caíram na noite desta quinta-feira na região de Tel Aviv, informou o Exército israelense, sem citar vítimas ou danos.

Pouco antes do anúncio do Exército, publicado no Twitter, as sirenes soaram em Tel Aviv e nas cidades vizinhas.

"Dois foguetes foram lançados da Faixa de Gaza contra o território israelense [...]. Não há qualquer ferido ou dano", comunicou o Exército hebreu.

Os militares desmentiram a informação do ministério das Relações Exteriores de que um foguete havia sido interceptado pelo sistema de defesa antimísseis.

A chancelaria israelense havia publicado um vídeo no qual um míssil, identificado como parte do sistema Iron Dome, derrubava um dos foguetes "sobre a área de Tel Aviv".

No vídeo também se vê dois foguetes sobre prédios, em meio ao barulho das sirenes.

"Os sistemas de alerta funcionaram normalmente, mas não se fez qualquer interceptação com os sistemas de defesa aérea", informou o Exército.

O prefeito de Tel Aviv, Ron Huldai, disse à TV estatal que um dos foguetes "aparentemente caiu no mar e o outro em algum lugar, mas não na cidade".

Segundo a TV estatal, o premier Benjamin Netanyahu, que acumula o cargo de ministro da Defesa, convocou uma reunião do gabinete de segurança.

Tel Aviv está 70 km ao norte da Faixa de Gaza, o enclave palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas, que negou ser o responsável pelos disparos.