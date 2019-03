A primeira-ministra britânica Theresa May partiu nesta segunda-feira para Estrasburgo para se reunir com o presidente da Comissão Europeia em uma tentativa de salvar seu controvertido acordo do Brexit, na véspera de uma votação crucial no Parlamento.

"O primeiro-ministro acaba de partir para Estrasburgo para conversar com Jean-Claude Juncker", disse um porta-voz da Downing Street, acrescentando que ela deve chegar à cidade de França, sede do Parlamento Europeu, por volta das 18h00 (de Brasília).