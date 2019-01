Comunicado do Business Wire :Consumer Technology Association

A primeira competição anual de lançamentos da CES, para destacar a tecnologia que cria conexão social, foi anunciada hoje pela Fundação da Associação de Tecnologia de Consumidores (CTA) e pela AARP. Dando início ao evento inaugural será convidado especial o mestre de cerimônias Daymond John, o embaixador da marca AARP que é o fundador e CEO da marca de estilo de vida global de US$ 6 bilhões, a FUBU e co-estrela do show de negócios vencedor do Emmy Award da ABC, Shark Tank.

A Fundação da Associação de Tecnologia do Consumidor (CTA) - uma fundação nacional com a missão de vincular idosos e pessoas com deficiência com tecnologias para melhorar suas vidas - convida os participantes da CES 2019 a participar da seleção dos vencedores por votação em público. O evento de lançamento é patrocinado pela AARP Innovation Labs, que envolve startups para transformar mercados e mudar vidas.

Competição de lançamentos da CES 2019

Como o isolamento social tem um impacto de saúde comparável ao consumo de 15 cigarros por dia, a Competição de lançamentos da CES 2019 destacará tecnologias que podem ajudar a aumentar a conexão pessoal. Esta questão afeta pessoas de todas as idades, incluindo os 115 milhões de americanos com mais de 50 anos, cujos números estão aumentando na taxa mais rápida. Os mais de 50 demográficos aumentarão para 132 milhões de pessoas em 2030. Essa faixa etária também tem um poder de compra significativo, com os americanos com 50 anos ou mais de idade ocupando uma economia da longevidade que gera mais de US$ 7,6 trilhões em atividades econômicas anuais.

O evento de lançamentos será realizado na CES 2019,Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, às 10:00 AM PT no Estágio Inicial do Parque Eureka no Sands.

"Ajudar a impulsionar o desenvolvimento de novos produtos e serviços inovadores que se concentram nos interesses e necessidades das pessoas com mais de 50 anos é um elemento importante da missão da AARP", disse o CEO da AARP, Jo Ann Jenkins. "A Competição de Lançamentos da Fundação CTA ajudará a oferecer novas soluções para um mercado grande e, até agora, pouco atendido, e destacará uma oportunidade chave que outras empresas estão perdendo."

"A CES 2019 contará com uma enorme inovação tecnológica em todo o programa para ajudar as pessoas a permanecer conectadas e a ter uma vida saudável e independente no trabalho, em casa e no lazer", disse Stephen Ewell, diretor executivo da Fundação do CTA.

As oito empresas convidadas a participar representam uma abordagem diversificada ao usar a tecnologia para criar conexões sociais. Essas incluem:

-- Fishball - Lente com clip para transformar o iPhone em uma câmera de foto e vídeo de 360.

-- Glowbl - Solução de videoconferência que permite que vários tipos de conteúdo sejam compartilhados de uma só vez

-- GoSun - Fogão solar com tecnologia livre de combustível de baixo custo, portátil, versátil e durável

-- House of Haptics - Pulseira usável para enviar toque humano à longas distâncias

-- Language Hero - Aplicativo inteligente de treinamento de idiomas que permite que pessoas que falam idiomas diferentes se comuniquem de maneira rápida e eficiente através de bate-papo por vídeo

-- StoryUp Healium - Solução de RV usando neurofeedback para reduzir o estresse e fornecer oportunidades de viagens virtuais

-- Tikaway - Óculos "conectados" que fornecem colaboração de vídeo com mãos livres

-- Waverly Labs - Fone de ouvido que traduz 15 idiomas e 42 dialetos e também oferece streaming de música e chamadas de voz

Concurso de Acessibilidade do Eureka Park

A Fundação CTA também anunciou os vencedores do seu quarto concurso anual de acessibilidade do Eureka Park. Os vencedores deste concurso foram selecionados de uma piscina de inscrições do Extreme Tech Challenge com base na sua capacidade de beneficiar adultos mais velhos e pessoas com deficiência. Os cinco vencedores recebem um estande no Eureka Park na CES 2019 e um prêmio de US$ 2.500. Os vencedores do Concurso de Acessibilidade da Eureka Park, na CES 2019 são:

-- Briometrix

-- CarePredict

-- RealSpace

-- Roundtrip

-- WeWalk

Para saber mais sobre tecnologia de acessibilidade na CES, visite https://www.ces.tech/Topics/Health-Wellness/Accessibility.aspx

Clique aqui para saber mais sobre a Competição de Lançamentos da CES 2019.

Danielle Cassagnol 703-907-5253 dcassagnol@cta.tech

Steve Ewell 703-907-7660 sewell@cta.tech

