Rússia prepara maior exercício militar em quase quatro décadas

A Rússia afirmou que prepara seu maior exercício militar em quase quatro décadas, com a participação de tropas da China. Os exercícios, que envolvem 300 mil soldados e 1 mil aeronaves, ocorrerão em um distrito militar a leste da Rússia, que faz fronteira com China, Mongólia e Coreia do Norte.



Trata-se dos maiores exercícios militares russos desde 1981, de acordo com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Moscou convidou ainda 3.200 soldados chineses para participar das manobras, chamadas de Vostok, ou Leste, em uma mostra da cooperação bilateral nos últimos anos, em meio a tensões com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.