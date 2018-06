Pai de Kate Spade morre horas antes do funeral da filha

Centenas de pessoas enfrentaram a chuva fina para assistir ao funeral da Kate Spade na quinta-feira, 21, realizado em uma igreja na sua cidade natal da estilista, Kansas City, Missouri. Muitas usavam suas icônicas bolsas.



Pouco antes da cerimônia, a família divulgou uma declaração dizendo que o pai da estilista, Earl Brosnahan Jr., de 89 anos, falecera na noite anterior. O comunicado dizia que Brosnahan Jr. vinha enfrentando problemas de saúde e ficou "de coração partido" após o suicídio da filha.



Kate, de 55 anos, foi encontrada morta em sua casa em Nova York em 5 de junho. Seu marido e parceiro de negócios, Andy Spade, disse que a esposa sofria de depressão e ansiedade há anos, mas, regularmente, consultava um médico e tomava remédios. Andy declarou que ele e Kate estavam vivendo separados há 10 meses, mas não haviam assinado o divórcio.



No início da carreira, Spade trabalhou como editora de acessórios na revista Mademoiselle quando, em 1993, lançou sua companhia com o marido. Ela ganhou vários prêmios do Conselho de Estilistas de Moda da América, e foi nomeada "gigante do design" pela revista House Beautiful. Em 2007 se da direção, um ano depois da companhia ter sido adquirida pelo Grupo Neiman Marcus por US$ 125 milhões. No ano passado, a Coach comprou por US$ 2,4 bilhões os direitos de Kate Spade. Kate e Andy Spade começaram, recentemente, uma nova empresa de bolsas, a Frances Valentine.