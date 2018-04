Quatro mortos e dois feridos em ataque a tiros em Nashville, EUA

Um homem seminu abriu fogo na madrugada de domingo em um restaurante nos arredores de Nashville, Tennessee, deixando quatro mortos e dois feridos, informou a polícia.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville disse em um comunicado que o ataque ocorreu em um restaurante de Antioch, subúrbio ao sudeste da cidade, às 03h25.

Três vítimas morreram no local, e uma quarta faleceu no hospital, de acordo com a polícia, que detalhou que outras duas pessoas ficaram feridas no incidente.

"Um cliente conseguiu tirar o rifle do agressor. Estava nu e fugiu a pé. Trata-se de um homem branco com cabelo curto", acrescenta o texto.

A polícia, que havia afirmado duas vezes que o atirador estava nu, mais tarde tuitou que ele havia tirado o casaco e foi visto pela última vez vestindo calças pretas, mas sem camisa.

A polícia disse que "mandados de prisão por assassinato estão sendo elaborados contra Travis Reinking", um homem de 29 anos de Morton, Illinois, identificado anteriormente como uma pessoa de interesse.

A polícia afirma que o suspeito chegou em um veículo registrado no nome de Reinking.

Indica, ainda, que o atirador foi visto pela última vez caminhando por Murfreesboro Pike, onde se encontra o restaurante que funciona 24 horas.

Os meios locais informam que os agentes na cena indicaram que o agressor estava armado com um fuzil de assalto AR-15, uma arma utilizada com frequência nos ataques a tiros nos Estados Unidos, onde se instalou um debate para aumentar os controles ao acesso às armas de fogo.