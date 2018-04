ZTE toma medidas para lidar com decisão dos EUA

Pequim, 22/04/2018, 22 - A ZTE Corp., uma das maiores empresas de tecnologia da China, diz que está tomando medidas para cumprir com o banimento relativo a aparatos de tecnologia dos EUA e buscando uma solução a uma questão que diz ameaçar sua sobrevivência.



A estatal ZTE se declarou culpada em março de 2017 e concordou em pagar US$ 1,19 bilhão em penalidades por ter enviado equipamentos ao Irã e à Coreia do Norte, violando regulamentos americanos. A empresa prometeu disciplinar os funcionários envolvidos na esquema, mas o Departamento de Comércio dos EUA disse na semana passada que eles receberam bônus, no lugar disso.



Na segunda-feira passada, autoridades americanas proibiram empresas dos EUA de vender tecnologia para a ZTE por sete anos.



A empresa disse no domingo em um comunicado na Bolsa de Valores de Hong Kong que desde 2016, "aprendeu com suas experiências passadas sobre o compliance do controle de exportação."



(Associated Press)