Bomba da Segunda Guerra é desarmada em Berlim

As forças de segurança de Berlim desarmaram com sucesso nesta sexta-feira uma bomba britânica de 500 kg da época da Segunda Guerra Mundial após evacuar parte do centro da capital alemã.

Tratou-se de uma das mais importantes evacuações em massa ocorridas no centro da cidade desde 1945 para permitir a desativação de uma bomba.

"Bom trabalho! A bomba foi desarmada. Todo mundo pode voltar ao seu prédio", escreveu no Twitter a polícia de Berlim, compartilhando uma foto da bomba sendo retirada e colocada em um palet de madeira.

O artefato, encontrado por operários de uma obra no coração da capital alemã, havia sido classificado de seguro pela polícia.

Mas as autoridades decidiram evacuar todos os prédios em um perímetro de 800 metros ao redor do lugar em que a bomba foi achada.

A polícia local se assegurou que todos os moradores abandonassem suas casas antes que a operação fosse iniciada.

Segundo a polícia, foram cerca de 10.000 pessoas retiradas do local.

Os berlineses tiveram de se adaptar à situação, mesmo os que moram longe da zona afetada.

Fortes perturbações foram registradas nos transportes pelo fechamento da principal estação de trem da cidade, utilizada diariamente por 300.000 pessoas e situada dentro do perímetro da evacuação.

Os trens não puderam parar na zona afetada, cujos acessos foram fechados pela polícia.

"Não sabia nada sobre esta bomba", declarou Yamamoto, um turista japonês procedente de Nagoya, surpreso com os procedimentos de evacuação.

O tráfego foi completamente interrompido, pois também foram fechadas as estações de bondes, ônibus e metrô.

A operação de desativação obrigou à evacuação de diversos prédios públicos, como o ministério da Economia, dos Transportes, um hospital militar, o gigantesco complexo em obras dos Serviços de Inteligência (BND), o Museu de Arte Contemporânea Hamburger Bahnhof e o Museu da Medicina.

"A bomba de 500 kg, que não explodiu na época, mede cerca de 110x45 cm, portanto é um objeto bastante imponente, que, potencialmente, pode causar muitos danos à cidade. Por isso, estamos sendo muito prudentes, usando profissionais altamente qualificados", explicou um porta-voz da polícia berlinesa, Winfrid Wenzel.

- Impressionante, não excepcional -

Por mais impressionante que pareça a operação de evacuação, a Alemanha está acostumada a essas situações, já que as descobertas de bombas da Segunda Guerra são muito correntes no país.

Os artefatos lançados pelos aliados durante o conflito e que não explodiram causam sempre operações impressionantes.

A maior evacuação deste tipo desde 1945 aconteceu em setembro de 2017, em Frankfurt, onde foi descoberta uma enorme bomba britânica com uma carga explosiva de 1,4 tonelada. Cerca 65.000 habitantes se viram afetados pela operação de retirada.

Apesar de, no geral, ser possível desativar esses artefatos, em alguns casos é preciso proceder a uma explosão controlada.

Berlim sofreu intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial - principalmente na primavera boreal de 1945 - que destruíram um terço dos prédios da cidade e deixaram dezenas de milhares de mortos.

Desde então, foram descobertas milhares de bombas e, segundo os especialistas, cerca de 3.000 artefatos continuam ocultos no subsolo berlinês.

A parte da cidade afetada pela retirada nesta sexta-feira é uma zona que cresceu muito desde a queda do Muro de Muro de Berlim em 1989.

Situado perto da antiga fronteira entre as partes oriental e ocidental de Berlim durante a Guerra Fria, o bairro acolheu, depois da reunificação, vários ministérios, administrações, escritórios e embaixadas.

O lugar onde a bomba foi encontrada está a algumas centenas de metros do centro político e turístico da cidade, em particular do ministério das Relações Exteriores e do Reichstag, a sede do Parlamento alemão.