EUA: Secretário começa visita ao Oriente Médio em momento de tensão crescente

Cairo, 11 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, voou para o Egito hoje, no início de um ciclo de visitas a cinco países, em um momento de tensão regional crescente e insatisfação com as políticas voltadas para o Oriente Médio adotadas pelo presidente Donald Trump.



Sua chegada ao Cairo ocorre um dia depois de Israel realizar um ataque aéreo contra a Síria, uma resposta á interceptação de um drone iraniano que se infiltrou em seu espaço aéreo, e à derrubada de um F-16 israelense quando retornava da Síria.



No Egito, bem como no Kuwait, no Líbano e na Jordânia - as outras paradas árabes da turnê - Tillerson quase certamente terá que responder sobre a recente decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O movimento irritou os aliados árabes de Washington e prejudicou as chances de uma retomada de negociações entre israelenses e palestinos.



As autoridades dos EUA acreditam que as conversas de Tillerson realmente devem ser difíceis, especialmente com a Turquia, por conta da ação militar turca contra rebeldes curdos apoiados pelos EUA no norte da Síria e a uma escalada da retórica anti-americana em Ancara. Mas essas fontes apontam que a diplomacia é necessária para consolidar as políticas contra o Estado Islâmico e restaurar a estabilidade regional, já que a administração pressiona outras nações e empresas privadas para ajudar na reconstrução pós-guerra. Fonte: Associated Press.