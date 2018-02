Twitter anunciou seus primeiros lucros e sua ação dispara

O Twitter anunciou nesta quinta-feira seus primeiros lucros trimestrais, o que fez disparar as ações da rede social, que por anos sempre ficou atrás de seus adversários.

A companhia com sede em San Francisco indicou que obteve um lucro de 91 milhões de dólares no quarto trimestre, seu primeiro balanço positivo desde se lançou na bolsa em 2013.

Os rendimentos aumentaram 2% em relação ao mesmo período do ano anterior até 732 milhões de dólares - melhor que o esperado -, e o número de usuários ativos mensais teve um modesto aumento a 330 milhões.

As ações do Twitter subiram 15% nos intercâmbios anteriores à abertura do mercado depois da notícia.

Esse lucro é importante para o Twitter, que consistentemente perdeu dinheiro desde seu início. Esse desempenho provocou especulações sobre a necessidade de vender a companhia para que sobrevivesse.