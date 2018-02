Negacionista do Holocausto tentará vaga no Congresso dos EUA

Um supremacista branco que nega o Holocausto está a caminho de se tornar o candidato republicano para obter uma cadeira no Congresso pelo estado de Illinois, segundo meios de comunicação locais.

Art Jones, cujo site de campanha inclui uma trecho intitulado "The Holocaust Racket" (Ndr: a chantagem do Holocausto) e propõe voltar a separar os bairros por raças, não tem um adversário para se apresentar às primárias republicanas locais de 20 de março em sua circunscrição, que compreende parte de Chicago e arredores.

Em princípio, se for eleito, Jones disputará o cargo no Congresso americano com um candidato democrata nas eleições legislativas de novembro.

Jones, ex-funcionários de uma companhia de seguros de 70 anos, apoiou a campanha do presidente Donald Trump, de acordo com o site patch.com.

Desde 1970, ele disputou sem sucesso várias eleições locais na região de Chicago e Milwaukee, segundo o jornal Chicago Sun-Times.

O ex-líder do Partido Nazista Americano comanda o grupo America First Committee, que apenas permite a entrada de pessoas brancas sem origem judaica.

"O Partido Republicano de Illinois e nosso país não têm espaço para nazistas como Arthur Jones", disse ao Chicago Tribune Tim Schneider, presidente desta filial local da formação, que não apresentou candidatos.