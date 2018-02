Press Release from Business Wire : Arabia CSR Network

Arabia CSR Network anuncia que estão abertas as inscrições de organizações nos setores público e privado para participarem do 11o ciclo do tão procurado Arabia CSR Awards.

A premiação acontecerá no dia 3 de outubro de 2018. Além disso, ela disse que essa é uma plataforma exclusiva para as inscrições dos conceitos CSR no mundo arábico, onde é vista como uma verdadeira ferramenta de benchmarking e construção de conhecimento. A premiação integra princípios e estruturas de um dos principais sistemas e padrões de sustentabilidade do mundo, como Pacto Global da ONU, Iniciativa Global de Relatórios, e Modelo de Excelência da EFQM.

As inscrições são criadas de forma inovadora com autoavaliação, elaboração de declarações, apresentação e apoio com orientação detalhada e termos de referência. Com a introdução de uma nova categoria específica do setor, a premiação abrangerá 12 setores este ano, aumentando o nível da competição interna e entre todos os setores. As categorias são: setor público, grande, médio, pequeno, energia, serviços financeiros, iniciativas sociais, construção, hospitalidade, cuidados da saúde, novos negócios e parcerias e colaborações.

O fórum e a premiação já estão recebendo patrocinadores, como Gulf Petrochemical Industries Company (patrocinador dos prêmios de ouro), Emirates Environmental Group (parceiro ambiental), Wasm CSR (parceiro nacional do Reino da Arábia Saudita), Newtonology (parceiro nacional do Kuwait), e Al Hussein Society Center for Training & Inclusion (parceiro nacional da Jordânia). Parcerias de mídia e oportunidades de parceira estão disponíveis, com vários benefícios, como ampla cobertura da mídia antes e depois do evento e branding no local.

A Arabia CSR Network é uma organização profissional com apoio de diferentes grupos, fundada nos Emirados Árabes Unidos em 2004. É dedicada aos avanços de princípios e práticas de responsabilidade social corporativa na região arábica. Facilita o networking, aprendizado e troca de experiências e conhecimento sobre responsabilidade social corporativa. A Arabia CSR Network foi a primeira parceira de treinamento certificada pela GRI para os países de língua árabe do Oriente Médio. A Arabia CSR Network promove, incentiva e reconhece práticas empresariais responsáveis por meio de um conjunto de serviços e ofertas, incluindo treinamentos, pesquisas e melhores práticas, serviços de consultoria, garantias de terceiros, plataforma de parceria, e premiação e fórum aclamados pelos pan-arabistas. Para outras informações, acesse www.arabiacsrawards.com

