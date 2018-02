Partido governista da Venezuela confirma Maduro como candidato à presidência

Caracas, 03 - O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) ratificou na noite de ontem o nome do presidente Nicolás Maduro para a eleição presidencial deste ano.



Segundo o presidente da legenda, Diosdado Cabello, a decisão foi unânime. O governo pretende realizar as eleições no final de abril.



Maduro assumiu o governo após a saída de Hugo Chávez e seu governo tem sido marcado por uma crise econômica cada vez mais profunda, com inflação alta e escassez de comida e itens básicos.



Os Estados Unidos afirmaram que irão rejeitar a eleição, acusando a de ser realizada "às pressas". Diversos governos latino-americanos, entre eles o brasileiro, condenam a postura de Caracas de realizar um novo pleito antes que a negociação com a oposição no país seja concluída.



A coalizão venezuelana de partidos opositores ainda não escolheu seu candidato nem disse se irá participar. Fonte: Associated Press.