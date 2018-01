Pelo menos 22 pessoas morreram e cerca de vinte ficaram feridas na noite dessa terça-feira em Benghazi em um duplo atentado com carro-bomba em frente a uma mesquita no centro dessa cidade do leste líbio, segundo um novo balanço de uma fonte médica.

Esse balanço apenas considera as vítimas que deram entrada no hospital Al Jala de Benghazi, segundo um porta-voz do estabelecimento, Fadia Al Bargathi, acrescentando que esses números podem aumentar.