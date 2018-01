Terremoto no Alasca causa alerta de tsunami no Canadá e costa oeste dos EUA

Nova York, 23 - Um terremoto de magnitude 8,2 atingiu a ilha de Kodiak, no Alasca. Um alerta de tsunami foi emitido para toda a costa oeste dos Estados Unidos e a região de British Columbia, no Canadá.



O forte terremoto foi registrado na costa sul do Alasca, na manhã desta terça-feira. Alertas do Serviço Meteorológico Nacional dos EUA enviaram mensagens sobre a possibilidade de tsunamis. Fonte: Dow Jones Newswires.