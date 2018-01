Neil Diamond revela que tem Parkinson e cancela turnê

O cantor Neil Diamond anunciou que vai cancelar todas suas apresentações devido ao fato de que foi diagnostica com Mal de Parkinson.

Seguindo o conselho de seu medico, Diamond, que faz 77 anos nesta quarta-feira, cancelou seus shows na Austrália e Nova Zelândia previstos para março, dentro de sua turnê mundial para comemorar os 50 anos de seu primeiro álbum.

No entanto, assinalou em um comunicado, que pretende "continuar escrevendo, gravando e realizando outros projetos por muito tempo".

"É com grande pesar que anunciou minha retirada da turnê de shows. Eu me sinto muito honrado de ter realizado espetáculos nos últimos 50 anos", acrescentou cantor nascido no Brooklyn.

Também agradeceu a seus fãs: "Esta viagem foi tão boa, tão boa, tão boa graças a vocês", afirmou, aludindo à letra "This ride has been 'so good, so good, so good' thanks to you" de sua canção "Sweet Caroline".

Diamond, que largou a Universidade de Nova York para escrever canções para astros como o grupo The Monkees, da série cult de tv, acabou encontrando a própria fama no final dos anos 1960.

Do folk, passou para um rock mais provocativo, mas Diamond ganhou uma base de fãs com temas mais suaves evocando o pop clássico.

Integrado ao Hall da Fama do Rock and Roll, Diamond será novamente honrado no domingo com um prêmio por sua carreira na cerimônia do Grammy.