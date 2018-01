Carro invade calçadão de Copacabana, mata bebê e fere 16 pessoas

Um carro invadiu o calçadão da praia de Copacabana na noite desta quinta-feira, matando um bebê e ferindo outras 16 pessoas, incluindo quatro crianças. O incidente ocorreu na altura da rua Figueiredo de Magalhães, por volta das oito e meia da noite.

O calçadão e a ciclovia estavam repletos de pessoas, incluindo muitos turistas, quando o carro invadiu o calçadão e caiu na areia.

O atropelador foi detido por policiais no momento em que uma multidão revoltada tentava agredi-lo.

O bebê morto tinha 8 meses e a mãe da criança está internada em estado grave.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os 16 feridos há quatro em estado grave, incluindo duas crianças e um turista australiano.

O paciente mais grave sofreu traumatismo craniano.

O atropelador foi identificado como Antônio de Almeida Anaquim, 41, levado à 12ª Delegacia, em Copacabana.

Em seu depoimento, Anaquim disse que sofreu um ataque epilético e apagou ao volante. De fato, testemunhas viram remédios para epilepsia no carro.

Mas de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), a carteira de motorista de Anaquim estava suspensa, com 62 pontos por infrações e 14 multas em 5 anos.

Anaquim foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exame para detectar o volume de álcool no sangue.

A criança morta se chamava Maria Louise e passeava no calçadão com a mãe, Niedja da Silva Araújo, e a avó, do Recife.

O pai de Maria Louise, o motorista Darlan Rocha, estava revoltado e exigiu a prisão do motorista: "Quero Justiça! Ele não poderia ter carteira de motorista ou estar dirigindo se era epilético. É um assassino. Matou minha filha".

