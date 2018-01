Peru apresenta papamóvel que Francisco utilizará em visita

O Peru apresentou nesta quarta-feira o primeiro dos três papamóveis que Francisco utilizará durante sua visita ao país, de 18 a 21 de janeiro, e que incorpora algumas modificações para reforçar a segurança.

Seguindo as exigências do Vaticano, os vidros blindados terão proteção contra raios ultravioleta e se alterou a posição dos apoios para evitar que se repita o incidente ocorrido no ano passado, na Colômbia, quando um movimento brusco do veículo fez com que o Papa batesse o nariz no vidro frontal.

O veículo traz dois assentos no lugar de três e sua cúpula é mais arredondada, explicou Alfonso Grados, diretor da Comissão Organizadora da visita do Papa, que chegará a Lima no dia 18 de janeiro, procedente do Chile.