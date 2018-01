Começam conversações entre as duas Coreias

Coreia do Norte e Coreia do Sul iniciaram nesta terça-feira suas primeiras conversações em mais de dois anos, informou o ministério sul-coreano da Unificação.

O encontro ocorre na localidade fronteiriça de Panmunjom, situada na zona desmilitarizada que divide a península, e começou às 10H00 local (23H00 Brasília de segunda), com uma declaração do líder da delegação de Seul.

A delegação sul-coreana chegou em comboio a Panmunjom, o mesmo local onde se firmou o cessar-fogo da guerra da Coreia (1950-1953).

Em um dos postos de controle que levam à zona desmilitarizada, um grupo de manifestantes exibiu um cartaz desejando sorte aos negociadores.

Pouco antes do início da reunião, o ministro da Unificação, Cho Myung-Gyun, afirmou que as duas partes se concentrarão na participação do Norte nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, mas que a agenda prevê outros temas.

"Hoje abordaremos a participação da Coreia do Norte nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Pyeongchang, e também a questão da melhoria das relações intercoreanas", disse Cho, que lidera a delegação sul-coreana.