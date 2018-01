O Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro foi concedido neste domingo (7) ao filme alemão "In the Fade", que descreve a profunda dor de uma mulher depois que seu marido, de origem turca, e seu filho morrem em um atentado cometido por neonazistas.

A fita, dirigida por Fatih Akin, superou o chileno "Uma mulher fantástica", o cambojano "First They Killed My Father", o russo "Loveless", e o sueco "The Square".