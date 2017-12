Esquiadores são resgatados de teleférico nos Alpes franceses

Cerca de 150 esquiadores bloqueados durante horas em cabines de um teleférico nos Alpes franceses foram retirados sem incidentes neste domingo (24) à tarde - informaram diferentes fontes.

Iniciada às 15h30 locais (12h30, horário de Brasília), a operação terminou duas horas depois, disse à AFP o diretor do Escritório de Turismo de Chamrousse (sudeste), Franck Lecoutre.

"Todos chegarão a tempo para o Natal", celebrou, ressaltando que ninguém ficou ferido.

De origem ainda desconhecida, a avaria aconteceu às 15h locais nas cabines da estação de Chamrousse, posto situado a 1.650 metros de altitude.

Com cerca de dez lugares cada uma, as 70 cabines ficaram paradas, acrescentaram os serviços de resgate, confirmando a informação do jornal local "Le Dauphiné Libéré".