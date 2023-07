Caso Rafaela: delegado e investigador transferidos pela 2ª vez em um mês

432

Delegado e o investigador trabalhavam na mesma delegacia que a escrivã Rafaela Drummond, de 32 anos (foto: Redes sociais)

O delegado Itamar Claudio Netto e o investigador Celso Trindade de Andrade foram transferidos novamente. Eles trabalhavam na mesma delegacia que a escrivã Rafaela Drummond, de 32 anos, que tirou a própria vida, no dia 9 de junho. Esta é a segunda transferência dos servidores em menos de um mês.

Os delegado e o investigador eram lotados na Delegacia de Polícia Civil de Carandaí, a mesma da escrivã, e no dia 22 de junho foram deslocados para Conselheiro Lafaiete. Nesta quarta-feira (12/7), o delegado e o investigador foram transferidos novamente.

Segundo publicação do órgão oficial do governo do estado, o jornal Minas Gerais, a partir de hoje o delegado Itamar estará lotado na Delegacia de Belo Vale, e o investigador Celso foi enviado para a Delegacia de Congonhas.





A Polícia Civil informou que todas as decisões tomadas seguem o trâmite legal e que o caso segue em investigação pela Corregedoria de Polícia Civil.