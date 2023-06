Bombeiro orienta e salva idosa da morte por telefone

432

O salvamento por telefone para pessoas em risco é um dos treinamentos básicos do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG)

As orientações passadas, via telefone, por um soldado do Corpo de Bombeiros, salvaram a vida de uma idosa, de 85 anos, que tem problemas respiratórios. O fato ocorreu em Montes Claros, neste último sábado (3/6).



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da corporação, depois de receberem um chamado, os militares do Cobom, orientaram a filha da paciente pelo telefone a realizar as manobras de Heimlich (desobstrução) e, simultaneamente, uma guarnição de resgate foi enviada ao local.

A solicitante seguiu as orientações, com a ajuda de vizinhos, e conseguiu desobstruir as vias aéreas da idosa, que chegou a ficar inconsciente.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a idosa sentada em uma cadeira no quintal de sua residência, consciente, mas confusa. Com dificuldades para falar, ela contou ter engasgado com um biscoito no momento em que fazia a refeição matinal.

Os bombeiros fizeram uma avaliação da paciente e monitoraram seus sinais vitais que retornaram aos padrões normais. Após apoio do suporte avançado do SAMU, que também compareceu na ocorrência, a vítima foi conduzida para a Santa Casa de Montes Claros onde permanece em observação.