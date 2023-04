Ex-vice-prefeito é preso por exploração sexual de adolescentes em Minas

Grupo seria responsável por extorquir e explorar sexualmente menores de idade que moram em Jacinto (foto: PCMG / Divulgação) Um ex-vice-prefeito de Jacinto, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi preso suspeito de participar de um grupo que explora sexualmente crianças e adolescentes. No mês passado, dois vereadores da cidade também foram detidos por participarem do esquema criminoso. Os nomes dos evolvidos não foram divulgados.





O grupo seria responsável por extorquir e explorar sexualmente menores de idade que moram na região. Os suspeitos são investigados por extorsão, exploração sexual, corrupção de menores e pedofilia em redes sociais.





Além disso, as investigações apontaram que outro homem, sem participação no meio político, mas com registros policiais por tráfico de drogas, teria explorado sexualmente a jovem.





A operação foi desencadeada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Jacinto e contou com apoio da equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil em Almenara, coordenada pela delegada regional Danielle Araujo de Souza e pelo delegado Fernando Varella.