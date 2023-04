Incêndio destrói fábrica de cimento e lança fumaça tóxica em Lavras

Bombeiros de Lavras combatem incêndio em fábrica de cimento há mais de um dia (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Fogo é intenso na fábrica de cimento e pneus triturados lançam fumaça tóxica (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Bombeiros de Lavras já estão há mais de um dia no combate às chamas de um grande incêndio na área usada como depósito de material combustível (pneus triturados) para queima no forno de calcário e produção de cimento. O acionamento foi feito logo no início da manhã de ontem, dia 6 de abril, por volta das 5h55.O fogo alto e a fumaça densa puderam ser vistos de várias regiões da cidade. Devido ao volume do material, que chega a cerca de 6 mil toneladas, e às características do combustível, os trabalhos de controle da situação continuam ininterruptos até o momento.As causas do incêndio ainda são desconhecidas e felizmente ninguém ficou ferido. As atividades da fábrica seguem normalmente e os bombeiros contam com o apoio de brigadistas da empresa para tentar conter as chamas.Apesar do grande volume de fumaça e do fogo, não há risco de atingir edificações da fábrica e não houve vítimas. Porém, não se tem uma previsão de término dos trabalhos, o que preocupa a população e os trabalhadores da região.O incêndio é uma situação grave que pode trazer grandes prejuízos à empresa e à cidade. Além do risco de perda do material armazenado, há ainda a preocupação com a possibilidade de danos ao meio ambiente e a saúde dos moradores próximos.As autoridades locais pedem que a população evite se aproximar do local do incêndio e siga as orientações dos bombeiros para evitar riscos à saúde e à segurança. As causas do incêndio ainda serão investigadas e a situação segue sendo monitorada pelos bombeiros e pelas autoridades locais.Enquanto isso, os trabalhos de combate às chamas continuam, na tentativa de controlar o fogo e minimizar os danos causados pelo incêndio.