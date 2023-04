Desconfiança de patrulheiros leva a depósito de peças de moto roubadas

Policiais militares estumam que as peças encontradas pertenciam a pelo menos 10 motocicletas roubadas (foto: PMMG)

Da desconfiança a uma grande descoberta e um flagrante. Foi o que aconteceu na noite de sábado (1/4), quando patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) desconfiaram de dois motoqueiros que circulavam pela BR-040, na altura do quilômetro 533, ainda em Belo Horizonte. Foi dada ordem para que parassem, mas eles fugiram e, depois de perseguidos, um deles foi preso. Neste episódio, a polícia descobriu um depósito e peças de motos roubadas.

Segundo o Boletim de Ocorrências da PMRv, o suspeito foi preso quando tentou se esconder num imóvel, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A motocicleta que pilotava tinha sido roubada, na manhã do mesmo dia, também naquela cidade.

E, ao adentrar no imóvel, os patrulheiros se surpreenderam com a quantidade de peças de motos existente no local. Segundo estimativas, elas seriam de pelo menos 10 motocicletas desmontadas.

O segundo motoqueiro conseguiu fugir. Já o suspeito preso foi encaminhado para a Delegacia de Furtos de Veículos, em Belo Horizonte, junto com as peças apreendidas e a motocicleta, que será devolvida a seu proprietário.