Cobra é encontrada em uma gaveta de centro comunitário em Ituiutaba

Ainda não se sabe como a cobra entrou no escritório (foto: Divulgação/CBMG)

Uma serpente foi encontrada dentro de uma gaveta do escritório de um centro comunitário do Município de Itutiutaba, nessa quinta-feira (9/3). Os trabalhadores do local, além do susto, não entenderam como o animal foi parar no local. O Corpo de Bombeiros fez o resgate.O centro comunitário fica rua Salerme Jabur, no Bairro Lagoa Azul II. Foi um funcionário que abriu a gaveta e achou a serpente, que era uma jiboia. A reportagem fez contato com pessoas que trabalham no local e foi informada que quem a encontrou temia que o animal fosse venenoso, o que não era o caso. Jiboia é uma serpente que não possui presa inoculadora de veneno.Os bombeiros foram acionados e usaram técnicas de salvamento terrestre para a captura segura do animal, sem que a cobra se ferisse. Ela foi devolvida à natureza, sem que se descobrisse de que forma chegou a escritório.Os militares orientaram que a população não capture animais do tipo por conta própria e faça contato pelo 193.